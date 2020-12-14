В якості альтернативи триманню під вартою передбачено заставу в розмірі понад 2 млн грн.

Вищий антикорупційний суд заарештував керівника держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (Одеська обл.), якого підозрюють в отриманні $250 тис. хабара.

Читайте такожКерівнику порту "Чорноморськ" повідомлено про підозру в отриманні хабара у $250 тисячЯк повідомила прес-служба відповідне рішення винесено 12 грудня.

Зазначається, що суд взяв під варту в.о. директора порту «Чорноморськ» з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн 102 тис. грн.

Термін запобіжного заходу - 60 днів від моменту затримання підозрюваного.

У разі внесення застави на нього покладуть процесуальні обов’язки. Зокрема, прибувати на вимогу до слідчого, прокурора та ін., не відлучатися без відповідного дозволу з міста Чорноморськ Одеської області, повідомляти про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з певним колом людей, здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, носити електронний браслет.

Подібні обмеження (в разі звільнення фігуранта) будуть діяти до 8 лютого 2021 року.

Справа керівника порту "Чорноморськ"

10 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України викрили у вимаганні $250 тис. керівника ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (Одеська обл.).

Підозра була пред'явлено керівнику держпідприємства і посереднику.

Встановлено, що керівник вимагав гроші за узгодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, в комітеті кредиторів якої держпідприємство мало більшість голосів. Ця компанія вела переговори з приватними інвесторами, однак їх залучення вимагало узгодження комітету кредиторів.

Тому, коли керівник порту відчув серйозність намірів одного з інвесторів, то зажадав від нього плату за «лояльність», оцінивши її в $250 тис.

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Автор: Лариса Козова