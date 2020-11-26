У Чорноморському рибному порту (Одеська область) затримали 13 нелегалів, які прибули з Туреччини поромом у вантажівці.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, зазначена вантажівка поточного тижня прибула на поромі з турецького порту Карасу.
Відзначається, що правоохоронці заздалегідь володіли оперативною інформацією про можливе переміщення групи нелегалів у вантажному автомобілі. Тому, як тільки він прибув для проходження контролю, прикордонники вивели вантажівку для проходження поглибленого огляду.
У результаті перевірки серед вантажу було виявлено 13 нелегальних мігрантів. Іноземці не мали при собі жодних документів, що підтверджують їх особу.
За словами затриманих, семеро з них - громадяни Іраку, п'ятеро - Сирії, один - Туреччини. Встановлено, що зловмисники намагалися таким чином потрапити на територію ЄС, зокрема, до Німеччини.
За даними поліції, пором з вантажівкою прибув у Чорноморський рибний порт, а водії згаданої вантажівки - двоє громадян Туреччини, 1986 і 1979 р.н.., перевозили нелегалів за грошову винагороду.
Обох водіїв затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачено від п'яти до семи років позбавлення волі.
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