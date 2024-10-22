Більшість втрат припадає на біженців, але і загиблі на війні теж є у значимій кількості.

Населення України скоротилося на 10 мільйонів, або приблизно на чверть, з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомила на прес-конференції голова Східної Європи Фонду народонаселення ООН Флоренс Бауер, пише Reuters.

Від'їзд мільйонів біженців, падіння народжуваності та прямі смерті від рук росіян перетворили і без того складну демографічну ситуацію в Україні на більш серйозну, заявила представниця ООН.

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі", - сказала вона. Щоб підтримувати стабільну кількість населення, потрібен коефіцієнт народжуваності 2,1 дитини на жінку.

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За словами Бауер, для точного підрахунку того, як вплинула війна на населення України, доведеться почекати до закінчення конфлікту, коли нарешті можна буде провести повний перепис.

Найбільший "внесок" в скорочення населення України припадає на біженців – через російську агресію країну залишили 6,7 мільйона людей. Кількість загиблих від бойових дій менша, але теж має значення.

"Важко мати точні цифри, але оцінки коливаються в межах кількох десятків тисяч загиблих", - сказала представниця ООН.

Демографічна ситуація в Україні

Як писав УНІАН, після війни до України, ймовірно, повернеться від третини до половина біженців, які виїхали після 24 лютого 2022 року. Такий прогноз дає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.

Також ми розповідали, що за підрахунками українських демографів рівень народжуваності в Україні катастрофічно впав. Вже у 2021 році він був катастрофічно низьким – 1,2 дитини на жінку. Тепер він, ймовірно, вже менше одиниці.

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