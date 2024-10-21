За словами Лібанової, рівень народжуваності в Україні впав нижче однієї дитини на жінку.

В Україні суттєво впав рівень народжуваності. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

За її словами, за останніми офіційними даними від 2021 року показник народжуваності становив 1,2 дитини на жінку, ще й тому, що Україна вже відчувала наслідки Covid.

"За нашими оцінками, з тих пір він впав нижче одиниці. Для порівняння: в Європі значення становить 1,5. Я вважаю, що в Україні після війни рівень знову може зрости до 1,5. Однак він не перевищить це значення", - прогнозує соціологиня.

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Вона також зазначила, що в Україні через війну відбувається "заміна населення" - зокрема, вселяються російські громадяни. При цьому основною причиною демографічної кризи Лібанова вважає міграцію:

"Згідно з останніми даними Європейського статистичного бюро, в ЄС проживає близько 4,2 млн українців із захищеним статусом. Крім того, народжуваність в Україні дуже низька".

Крім того, Лібанова нагадала, що населення України почало старіти ще в 1960-х роках минулого століття: народжуваність була низькою, до чого додалася трудова міграція - молоді українці їхали в інші республіки СРСР, наприклад, працювати на будівництві на Далекому Сході Росії.

"В Україну селили людей з інших радянських республік, тому що це був важливий промисловий район. Але ці люди були старші. Баланс був нульовим, але ефект віку був величезним", - констатувала соціологиня.

Демографічна криза в Україні - останні новини

За прогнозом Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, до 2051 року населення в Україні скоротиться до 25 мільйонів. Зазначається, що причинами цього є війна, масштабна зовнішня міграція, низький рівень народжуваності, високий рівень передчасної смертності, масові вимушені переміщення населення в межах України та інші чинники.

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