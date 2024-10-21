В Україну можуть повернутися жінки, які за кордоном не знайшли роботу, яка б відповідала їх кваліфікації.

В даний час складно точно спрогнозувати, яка саме чисельність населення буде через 20-25 років. Водночас до України повернеться третина чи навіть половина біженців.

Відповідний прогноз директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Лібанова озвучила в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

Зокрема, вона прокоментувала прогноз про те, що до 2050 року населення України може скоротитися ще на 10 млн осіб. На думку Лібанової, такі довгострокові прогнози не надто корисні. Мета подібних досліджень, за її словами - допомогти владі зорієнтуватися, взяти до уваги можливі втрати, щоб намітити певні сценарії.

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Фахівець уточнила, що не варто покладатися на 100-відсоткову інформативність довгострокового прогнозу, зокрема тому, що на тенденцію до скорочення (приросту) населення в такому випадку впливає тривалість військових дій. Однак зараз ніхто не знає, коли вони припиняться.

"Ключове питання полягає в тому, коли закінчиться війна, і ми цього не знаємо. Можу з упевненістю сказати лише одне: депопуляція неминуча. Це справедливо навіть у тому випадку, якщо якимось дивом нам вдасться повернути 4 млн людей, які залишили країну. Це неминуче, тому що у нас старе населення (частка осіб віком 60 років і старше у загальній чисельності населення становить понад 12% – УНІАН)", - сказала Лібанова.

При цьому вона припускає, що повернутися в Україну може приблизно третина біженців, які залишили країну через вторгнення РФ. Своє припущення фахівець зробила, ґрунтуючись на прикладі збройних конфліктів на території колишньої Югославії, які тривали у 1991-2001 роках.

"Якщо виходити з балканських воєн 1990-х років, я б сказала, що повернеться третина. Але я сподіваюся, що їх буде більше, можливо, половина", - пояснила Лібанова.

Свої очікування вона довела тим, що за перші десять днів повномасштабної війни з-за кордону повернулися 200 тис. чоловіків. Вони покинули мирні країни, щоб повернутися до України – країни, де йде війна. Також, за словами демографа, в Україну можуть повернутися жінки, які за кордоном не знайшли роботу, яка б відповідала їх кваліфікації.

"Буде план відновлення України, свого роду план Маршалла. Зрештою, наші жінки за кордоном втратили соціальний статус. Вони знаходять там роботу, але вона не відповідає їхній кваліфікації. Це буде стимулом повернутися", – сказала Лібанова.

Демографічна ситуація в Україні

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповіла, що за даними від 2021 року показник народжуваності становив 1,2 дитини на жінку, ще й тому, що Україна вже відчувала наслідки Covid. Для порівняння: в Європі значення становить 1,5.

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