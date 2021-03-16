Про угоду між контрабандистами та митниками на найвищому рівні у Києві чутки ходять уже місяць.

Журналісти-розслідувачі показали, як на Одеській митниці ділки прокручують нову контрабандну «програму». Через цей злочинний симбіоз бюджет втрачає колосальні податки.

Читайте такожНеобхідно прискорити реформування Держмитслужби - ЗеленськийПро це йдеться у сюжеті програми «Гроші».

Зазначається, що про угоду між контрабандистами та митниками на найвищому рівні у Києві чутки ходять уже місяць.

Журналісти отримали від інсайдерів повідомлення із розцінками цієї «програми» та її головними виконавцями. Саме їм митники відчиняють кордон за тисячі доларів хабарів, наголошують журналісти.

«Тобто плати фіксовану корупційну ставку – і вези, скільки хочеш», – йдеться у сюжеті.

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Автор: УНІАН