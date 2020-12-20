Він вже обговорював питання легалізації канабісу з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем.

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що легалізація канабісу в Україні можлива тільки в разі вживання її в медичних цілях, з користю для здоров'я людини.

Читайте такожКількість вірян серед молоді знизилася і їх потрібно залучати до церкви-ЕпіфанійПро це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, він вже обговорював питання легалізації канабісу з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем.

"Якщо це буде використовуватися виключно в корисних, в медичних цілях, і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єр-міністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", - зазначив Епіфаній.

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Автор: УНІАН