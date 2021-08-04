За словами міністра Шкарлета, осінь пов’язана з похолоданням і це може вплинути на навчання.

Рівень захворюваності на коронавірус в Україні не настільки підвищився, щоб повертати дітей на дистанційну форму навчання.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Слову і ділу" міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Він вважає, що існує лише два сценарії, згідно з якими варто повертати дистанційну форму навчання. Серед них Шкарлет назвав:

зростання респіраторних захворювань, що фіксується здебільшого у міжсезоння;

поширення штаму коронавірусу Дельта, який вже атакує багато країн світу.

"Таким чином, ймовірність повернення до дистанційної форми навчання завжди є. Все залежить від нас", – наголосив Шкарлет.

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За словами міністра, якщо в Україні буде вакциновано 80% співробітників навчальних закладів, школи зможуть продовжити функціонувати в очному режимі, попри запровадження "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зон.

Стосовно вакцинації вчителів до 1 вересня він зазначив, що у Київській області, на сьогодні, щеплення зробили 90% педагогів.

Серед вихователів дитячих садків та співробітників позашкільної освіти – 31%. Але ці показники варіюються від того, в якій області проходить кампанія імунізації.

"Дошкільна освіта, установи середньої освіти - 31%. Але є установи, де вакциновані 70 і 90%, в деяких всього 7%", - пояснив Шкарлет.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, абсолютна більшість батьків учнів в Україні (65%) виступають проти дистанційної освіти, оскільки ця форма призвела до зниження рівня успішності дітей.

Дистанційне навчання в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко