Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким навчальним закладам, у разі виходу із "зеленої" зони епідемічної небезпеки, дозволяється працювати, якщо 80% працівників щеплені від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.

"Ще однією важливою інновацією стають правила роботи навчальних закладів в умовах карантину. У разі виходу регіону із "зеленої" зони епідемічної небезпеки, тобто потрапляння або в "жовту", "помаранчеву", або "червону" задля того, щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно мати як мінімум 80% повністю вакцинованих працівників цього закладу", - пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Сьогодні, 28 липня, президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до можливої нової хвилі COVID-19 восени.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна може повернутися до локдауну через новий спалах коронавірусу, проте відомство намагається зробити все, щоб уникнути жорстких карантинних обмежень.

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Автор: Леся Лещенко