Одним з опосередкованих негативних наслідків впровадження дистанційного навчання стало зростання рівня напруженості у сім’ях.

Абсолютна більшість батьків (65%) в Україні виступають проти запровадження дистанційної освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування,

проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології та презентованого сьогодні під час прес-конференції.

Водночас, як показало опитування, 50% сімей, чиї діти чи онуки ходять до школи, погодилися з тим, що запровадження дистанційної освіти тією чи іншою мірою сприяло захисту їх родини від потенційного зараження коронавірусною інфекцією.

56% зазначили, що проблем від запровадження дистанційної форми навчання було більше, ніж користі.

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Аналіз результатів опитування за різними розподілами дає змогу дійти висновку, що у селищах міського типу та містах з населенням більш як 500 тис. підтримка дистанційної освіти вища, ніж в інших типах населених пунктів. Водночас найбільший супротив дистанційній формі освіти (72%) спостерігається серед мешканців сіл.

"Найбільше з проблемами під час дистанційної освіти стикалися жителі Донецької та Луганської областей (79%), східних (60%) та південних (59%) областей країни, найменше – жителі центральної України (50%). Серед найпоширеніших проблем, які виникали під час дистанційної освіти, батьки зазначали зниження рівня успішності дітей (72%), брак уваги вчителів до потреб дітей під час навчання (51%) та формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання (50%)", - йдеться у прес-релізі за результатами опитування.

Також, як свідчать дані дослідження, сім’ї з різних областей України зустрічалися з дещо різними перешкодами на шляху до здобуття їх дітьми середньої освіти. Батьки з західної та південної України частіше за батьків з інших частин держави скаржилися на погану якість домашнього інтернет-зв’язку під час навчання. Для батьків дітей з Донецької та Луганської областей, окрім падіння успішності, найгостріше стояло питання використання різних онлайн-платформ і месенджерів у комунікації дітей з учителями (47%) та брак технічних пристроїв для участі в онлайн-уроках (44%).

Крім того, опитування показало, що батьки з сіл частіше за батьків з інших населених пунктів повідомляли про проблему відсутності технічних пристроїв для участі в онлайн-уроках: 53% батьків вказали саме на цю проблему порівняно з 20% у великих містах (понад 500 тис. населення). Так само батьки у селах набагато частіше скаржилися на погану якість інтернет-зв’язку (60% проти 29%) і проблему з використанням різних онлайн-платформ і месенджерів у комунікації (51% проти 33%).

"Матері та бабусі порівняно з татами та дідусями на 21% частіше повідомляли про погану якість інтернет-зв’язку і на 19% частіше про відсутність технічних пристроїв для участі в онлайн-уроках. Однак така різниця може бути пояснена тим, що жінки частіше займаються доглядом за дітьми, а також частіше присутні вдома під час проведення онлайн-уроків, що збільшує їх поінформованість про технічні складнощі, які виникають безпосередньо під час уроку", - зазначається у прес-релізі.

Крім того, за даними соціологів, одним з опосередкованих негативних наслідків впровадження дистанційного навчання стало збільшення напруженості у сім’ях. Про це повідомили 57% опитаних батьків. При цьому жінки, які здебільшого більше часу проводять вдома з дітьми, повідомляли про зростання напруженості на 8% частіше за чоловіків.

Всеукраїнське опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року. Було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ) та є репрезентативним за такими показниками як: стать, вік, макрорегіон проживання, тип населеного пункту. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.

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Автор: Леся Лещенко