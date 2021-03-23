Загальнонаціонального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у конкретному регіоні, де є спалах COVID-19.
Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1" 23 березня.
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За словами голови МОЗ, наразі найскладніша ситуація із коронавірусом у Львівській, у Вінницькій, у Миколаївській областях. Водночас, в Івано-Франківській області фіксують покращення і регіон може вийти з "червоної" зони найближчими днями.
"Не плануємо (загальнонаціональний локдаун. - Ред.). Будемо йти по регіонах. Тобто ми вводимо регіон. Умовно кажучи, зараз ми ввели Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область, я думаю, за кілька днів вже вийде з червоного рівня", - висловився Степанов.
Очільник МОЗ пояснив, що запроваджуючи локдаун треба знаходити баланс між епідеміологією і економікою країни.
"Ми ж говоримо, що нам ще баланс треба знайти. Тобто зараз ми запровадимо локдаун такий, як у Франції з комендантською годиною і все решта. А що далі? Що далі будемо робити? Ми ж завжди знаходимо баланс між епідеміологією і економікою з точки зору, щоб і не розповсюджувалася хвороба і не зупинити економіку країни", - пояснив Степанов.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов про загальнонаціональний локадун: відео
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