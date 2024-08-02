Міністр запевнив, що кожен крок з грошима буде контролюватись наглядовою радою.

Новий тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" буде проведено протягом 7-16 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав під час брифінгу. "Сьогодні, провівши консультації з керівництвом "Охматдиту", керівництвом Фонду, прийняте наступне рішення, що благодійний фонд перераховує ту суму коштів, яка зібрана після 8 липня, на рахунки "Охматдиту", безпосередньо на казначейський рахунок", - заявив міністр

Крім того, створено буде ревізійно-наглядову раду з використання цих коштів та їх подальшого руху. До цієї Ради увійдуть шість найбільших благодійників, які перерахували найбільшу суму коштів на відповідні рахунки; представник МОЗ та представник "Охматдиту". "Потім вони разом відбирають представників з пацієнтських організацій, антикорупійних організацій, будівельних організацій, будівельних організацій та інших організацій, щоб загалом не перевищити 15 осіб наглядової ради", - сказав Ляшко.

Так, зазначив він, кошти стають державними і ними розпряджатимуться, відповідно до законодавства.

"І ми оголошуємо через процедуру "Прозоро" критерії того оголошення, хто може податися, які повинні бути критерії до підрядника, - будуть зазначені там, узгоджені саме з цією наглядово-ревізійною радою. І плюс ми залучаємо до цього нашого процесу нашого закупівельника - державне підприємство "Медичні закупівлі", в яких найбільший досвід закупівлі за кошти державного бюджету", - розповів урядовець.

Крім того, наступного тижня планується зібрати найбільших будівельників Києва та України для того, щоб обговорити з ними відновлення корпусів лікарні, які не підлягають реконструкції.

"Ми зберемо їх і проговоримо, ще раз запросимо всіх найбільших будівельників прийти на конкурс, який буде на "Прозоро", і взяти в ньому участь. Для того, щоб чітко показати те, що можна відновити "Охматдит" швидко. Бо нам ключове питання - компанія, яка повинна податися, повинна зробитр це в короткі терміни", - сказав Ляшко.

Відновлення Охматдиту

1 серпня очільник відомства Віктор Ляшко заявив, що МОЗ звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо тендеру на відновлення київської лікарні "Охматдит". Він пояснив, що на підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих учасниками Конкурсу документів робочій групі НДСЛ "Охматдит" рекомендували обрати переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю "Буд-Технолоджі". За його словами, цей вибір викликав резонанс, "саме тому МОЗ звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок".

8 липня російські окупанти здійснили терористичну атаку на найбільшу дитячу лікарню країни. Тоді внаслідок ракетного удару по лікарні загинули дві людини, дестки отримали поранення.

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