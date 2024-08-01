За словами Віктора Ляшка, після відбудови Охматдит стане "ще кращим, потужнішим та сучаснішим".

Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо тендеру на відновлення київської лікарні "Охматдит". Про це повідомив очільник відомства Віктор Ляшко.

Він нагадав, що 8 липня агресор здійснив терористичну атаку на найбільшу дитячу лікарню країни. При цьому відновити потужності, щоб діти могли продовжувати лікування – "завдання №1".

"На підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих учасниками Конкурсу документів робочій групі НДСЛ "Охматдит" рекомендували обрати переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю "Буд-Технолоджі". Про що було публічно повідомлено керівником лікарні. Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи", - зазначив Ляшко. Відео дня

За його словами, цей вибір викликав резонанс, "саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок".

"Я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий. Завтра у всіх охочих буде можливість поставити всі питання. ... Запрошую це зробити в Охматдиті о 14:00, де буду присутній разом з керівництвом Охматдиту та Фонду", - анонсував глава МОЗ.

Він підкреслив, що після відбудови Охматдит стане "ще кращим, потужнішим та сучаснішим".

"Від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші. Ми за максимальну прозорість і підзвітність", - резюмував Ляшко.

Як відомо, відбудовою дитячої лікарні "Охматдит" займатиметься компанія із завищеними цінами. За даними "Наші гроші", йдеться про фірму "Буд-Технолоджі", яка виграла тендер. Вона готова виконати роботи за 307 млн гривень. При цьому інші 14 учасників тендеру ставили значно меншу ціну – від 42 до 286 млн.

Ракетний удар по Охматдиту

Як повідомляв УНІАН, 8 липня російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Наступного дня на місці "прильоту" було завершено аварійно-рятувальні роботи.

Згодом очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що загинуло двоє людей, із травмами госпіталізовано вісім дітей.

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