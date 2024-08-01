Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо тендеру на відновлення київської лікарні "Охматдит". Про це повідомив очільник відомства Віктор Ляшко.
Він нагадав, що 8 липня агресор здійснив терористичну атаку на найбільшу дитячу лікарню країни. При цьому відновити потужності, щоб діти могли продовжувати лікування – "завдання №1".
"На підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих учасниками Конкурсу документів робочій групі НДСЛ "Охматдит" рекомендували обрати переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю "Буд-Технолоджі". Про що було публічно повідомлено керівником лікарні. Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи", - зазначив Ляшко.Відео дня
За його словами, цей вибір викликав резонанс, "саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок".
"Я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий. Завтра у всіх охочих буде можливість поставити всі питання. ... Запрошую це зробити в Охматдиті о 14:00, де буду присутній разом з керівництвом Охматдиту та Фонду", - анонсував глава МОЗ.
Він підкреслив, що після відбудови Охматдит стане "ще кращим, потужнішим та сучаснішим".
"Від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші. Ми за максимальну прозорість і підзвітність", - резюмував Ляшко.
Як відомо, відбудовою дитячої лікарні "Охматдит" займатиметься компанія із завищеними цінами. За даними "Наші гроші", йдеться про фірму "Буд-Технолоджі", яка виграла тендер. Вона готова виконати роботи за 307 млн гривень. При цьому інші 14 учасників тендеру ставили значно меншу ціну – від 42 до 286 млн.
Ракетний удар по Охматдиту
Як повідомляв УНІАН, 8 липня російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Наступного дня на місці "прильоту" було завершено аварійно-рятувальні роботи.
Згодом очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що загинуло двоє людей, із травмами госпіталізовано вісім дітей.
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