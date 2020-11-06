Віталій Марків має звання старшого сержанта Національної гвардії України.

Виправданий італійським судом українець Віталій Марків після відпустки продовжить свою службу в батальйоні Національної гвардії України імені генерала Кульчицького, що базується в Києві.

Віталій Марків має звання старшого сержанта Національної гвардії України, пише OBOZREVATEL.

"Він усе ще в цьому батальйоні. Коли саме приступить до служби, поки сказати складно", – розповів співрозмовник видання.

Справа Марківа: суд та повернення в Україну

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Марків прибув до Києва.

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Автор: Олег Давигора