Марківа звинувачували у вбивстві італійського журналіста на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення італійського суду про виправдання та звільнення українського бійця Віталія Марківа.

Про це йдеться в його дописі на Facebook.

Зеленський наголосив, що Україна чекала на звільнення бійця кілька років, процитувавши кілька речень з виступу Марківа в суді: "Я українець, а отже моя держава – мене ніколи не залишить! Ким би я не був, де б не опинився, Україна боротиметься за мене 24/7. І неодмінно поверне додому. Просто тому що я її громадянин".

Читайте такожСправа Марківа: сім'я вбитого італійського журналіста хоче отримати від України велику компенсацію

Зеленський подякував усім, хто повернув Марківа додому та бився за його свободу.

"Ця новина додає всім нам сили і віри в успіх подальшої боротьби за кожного громадянина України, які досі, на жаль, незаконно перебувають в полоні або у в’язниці. Ніхто з них не забутий. Повернемо кожного", - написав президент.

Справа Марківа: що відомо

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних в Італії засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року. Однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

12 вересня стало відомо, що адвокати Марківа подали до Апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази.

1 жовтня Апеляційний суд Мілана постановив зробити новий переклад допитів і розмов Марківа у зв'язку з тим, що перекладач, яка перекладала ці його свідчення, відмовилася від свого перекладу.

15 жовтня в Мілані відбулося третє засідання апеляційного суду, на якому вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера.

24 жовтня відбулося четверте апеляційне засідання, під час якого його адвокати надали вагомі докази його невинуватості.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован