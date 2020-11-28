Орєшнікова затримали в Індонезії 6 листопада. Тоді у нього вилучили українські документи, а в акті затримання і подальших документах його записали громадянином РФ.

Український активіст й блогер Михайло Орєшніков, якого затримали в Джакарті на вимогу РФ, вже повертається до Києва.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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«Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави», – йдеться у повідомленні глави МЗС.

Орєшнікова затримали в Індонезії 6 листопада. Тоді у нього вилучили українські документи, а в акті затримання і подальших документах його записали громадянином РФ. Йому було заборонено зв’язуватись з українським посольством та перші тижні тримали в одиночній камері з обмеженням у будь-яких правах (зв’язок, прогулянки, інформація).

Хто такий Орєшніков

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, Орєшніков - колишній громадянин РФ, активний діяч антипутинського руху спротиву. У 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму та інформував спільноту про злочини т.зв. «зелених чоловічків» в Україні.

За свої дії неодноразово був затриманий поліцією РФ та катований. Через загрозу своєму життю влітку 2014 року попросив надати йому політичний притулок в Україні. Маючи українське коріння, Орєшніков отримав паспорт України у 2016 році, відмовившись від громадянства РФ.

«Деякі мої колеги закидають Михайлові його участь у російському націоналістичному русі «Реструкт». Але, коли він опинився в Україні, то, за його словами, побачив «менталітет, протилежний рабському та радянському». Сподіваюсь, сказав щиро. Як би там не було, на сьогодні він український громадянин, а Україна має стояти за своїх», - зазначив журналіст.

10 років тому Орєшніков був активним членом російського неонацистського руху «Реструкт» Максима «Тесака» Марцинкевича.

Після переїзду в Україну певний час працював у прес-службі батальону «Азов». Останніми роками займався веб-розробкою, писав музику у жанрі техно-фолк та часом виступав як диджей. Вів блог в Instagram.

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Автор: УНІАН