Орєшніков свого часу був активістом російського "Реструкту", у 2016 році відмовився від громадянства РФ та отримав український паспорт.

Українського активіста, блогера та музиканта Михайла Орєшнікова затримали в Джакарті на вимогу РФ. Індонезійська влада може видати його Росії.

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Про це у своєму Telegram повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, громадянина України затримали 6 листопада. Друзі та колеги Михайла багаторазово звертались до МЗС України, але їхнього втручання у справу виявилось замало.

При затриманні в Орєшнікова були вилучені українські документи, а в акті затримання і подальших документах його записали громадянином РФ. Йому було заборонено зв’язуватись із українським посольством та перші тижні тримали у одиночній камері з обмеженням у будь-яких правах (зв’язок, прогулянки, інформація).

Хто такий Михайло Орєшніков

Як зазначає Цаплієнко, Орєшніков - колишній громадянин РФ, активний діяч антипутинського руху спротиву. У 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму та інформував спільноту про злочини т.зв. «зелених чоловічків» в Україні.

За свої дії неодноразово був затриманий поліцією РФ та катований. Через загрозу своєму життю влітку 2014 року попросив надати йому політичний притулок в Україні. Маючи українське коріння, Орєшніков отримав паспорт України у 2016 році, відмовившись від громадянства РФ.

«Деякі мої колеги закидають Михайлові його участь у російському націоналістичному русі «Реструкт». Але, коли він опинився в Україні, то, за його словами, побачив «менталітет, протилежний рабському та радянському». Сподіваюсь, сказав щиро. Як би там не було, на сьогодні він український громадянин, а Україна має стояти за своїх», - зазначив журналіст.

Зазначимо, 10 років тому Орєшніков був активним членом російського неонацистського руху «Реструкт» Максима «Тесака» Марцинкевича.

Після переїзду в Україну певний час працював у прес-службі батальону «Азов». Останніми роками займався веб-розробкою, писав музику у жанрі техно-фолк та часом виступав як диджей. Вів блог в Instagram.

Смерть Тесака

16 вересня, стало відомо про смерть Максима Марцинкевича в СІЗО. Його тіло знайшли в одиночній камері, де він перебував тимчасово для подальшого пересилання до Москви. Його везли до столиці для явки з повинною у новій справі, пояснив один з його адвокатів Іван Сидоров.

Причиною смерті Марцинкевича стало начебто самогубство. Проте батько загиблого у це не вірить.

Проти "Тесака" було порушено чотири кримінальні справи.

За сукупністю двох перших вироків йому було призначено 3,5 роки позбавлення волі, за останнім - 2 роки і 10 місяців.

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Автор: Дмитро Захаров