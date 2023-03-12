Московський патріархат, на думку Лебедя, вигнати з лаври не вдасться.

Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь ("Мерседес") під час богослужіння залякував свою паству "апокаліпсисом" і "людьми у священницьких рясах", які нібито прийдуть оскверняти храми.

Так Павло розповідав про нібито наслідки того, що Московський патріархат змушують покинути усі приміщення Києво-Печерської лаври, йдеться на відео з камери відеоспостереження.

З цього митрополит зробив висновки, що з "України починається Апокаліпсис". "29 березня ми, монахи з понад 200 людей, повинні будемо залишити у Києво-Печерській лаврі свій дім. Внуки революції, вождів, гонителів Церкви Христової сьогодні прикриваються головним.. Мабуть… не мабуть, а точно Апокаліпсис починається з України", - переконаний піп.

Відео дня

Проте, вважає Лебідь, МП вигнати з лаври не вдасться: "Ми до останнього будемо відстоювати свої права. Ми будемо до останнього відстоювати свої святині…".

"Є люди, які, одягнувши на себе священницький одяг, мріють осквернити все, що можна…", - почав залякувати Павло свою паству.

Митрополит МП дуже прозоро натякнув, що цими "людьми" є священнослужителі з ПЦУ. "Тут вони осквернили Успенський, Трапезний собори… Вони ганьблять Церкву і ганьблять Христа. Вони ганьблять тих, хто ходить до Церкви", - відповів Павло.

УПЦ МП виганяють з Києво-Печерської лаври – що відомо

З 29 березня Московський патріархат повинен звільнити усі приміщення Києво-Печерської лаври, якими безоплатно користувався на умовах договорів 2013 року, про що йшлося у листі адміністрації заповідника до УПЦ МП.

Також монахи МП повинні повернути державі усі матеріальні цінності та культурні надбання. Мінкульт перевірить збереження мощей святих.

Водночас в УПЦ МП стверджують, що не побачили у листі від заповідника "юридичних підстав" звільняти приміщення. Понад те, в МП також натякнули, що не повертатимуть інше дежмайно.

Вас також можуть зацікавити новини: