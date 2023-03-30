Керівництво УПЦ МП погрожує божими карами керівництву країни за виселення ченців з Києво-Печерської Лаври.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло випустив відеозвернення з погрозами на адресу президента України Володимира Зеленського та міністра культури Олександра Ткаченка. Ролик опубліковано на YouTube-каналі "Лавра. Шлях порятунку".

У своєму зверненні митрополит в черговий раз жорстко розкритикував рішення влади розірвати договір з УПЦ МП на оренду приміщень Києво-Печерської Лаври. При цьому Павло пригрозив українському президенту божими карами.

"Кажу вам, пане президенте, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що, увійшовши до влади на наших спинах і на нашому побажанні, можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині цей поступок", – заявив він.

Відео дня

Окремо митрополит пройшовся по голові Мінкульту Олександру Ткаченку, в чиїй безпосередній компетенції знаходяться питання управління музейно-історичним комплексом Лавра.

"Ви (звертається до Зеленського – ред.) не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збісненням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся", – заявив Павло.

Митрополит попередив, що він вже звернувся до суду з питання виселення УПЦ МП з Лаври і не покине зі своєю братією "святу обитель" доти, поки їх не примусить до цього рішення суду.

Виселення УПЦ МП з Лаври

На початку березня адміністрація заповідника "Києво-Печерська Лавра" розірвала договір з УПЦ МП, згідно з яким церковники могли користуватися приміщеннями комплексу у своїй релігійній діяльності. Заявлялося, що всі ченці повинні покинути територію Лаври до 29 березня.

Попри люту незгоду з рішенням влади, ченці все ж почали вивозити з Лаври своє майно. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, одночасно в Лаврі почала працювати державна комісія, яка перевіряє збереження історичних цінностей, що належать державі.

У середу, 29, березня у Лаврі відбулося останнє богослужіння, влаштоване УПЦ МП. На нього зібралася велика кількість вірян. Прпри явну напруженість між владою і УПЦ МП, жодних серйозних інцидентів біля Лаври вчора не сталося.

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