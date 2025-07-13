Система "Оберіг", користуючись даними реєстрів автоматично ставить на облік військовозобов'язаних.

В Україні почала працювати автоматична система постановки на військовий облік "Оберіг". Таким чином, дані військовозобов'язаних будуть вноситися в систему без відвідування Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як пояснив юрист Юрій Танасійчук в етері Київ24, вона синхронізується з державними реєстрами, тому тепер процедура значно простіша і дозволяє уникнути особистих візитів, черг та взяття довідок.

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Зміни стосуються хлопців віком від 17 до 25 років.

"Система "Оберіг", користуючись даними реєстрів, зокрема державної міграційної служби, автоматично ставить на облік військовозобов'язаних", - пояснив Танасійчук.

Однак, є виключення, особисто потрібно приходити до ТЦК та СП тим, хто за станом здоров'я, чи з інших причин, не підлягають мобілізації.

Система "Оберіг"

Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" – інструмент військового обліку громадян.

Як повідомили в Міноборони, система покликана зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації.

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