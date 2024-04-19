Законопроект №11143 пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних данних, які вдалось виключити в іншому законопроекті.

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув законопроекти про Реєстр військовозобов’язаних (11143) та про початкову загальновійськову підготовку (11092). Їх рекоментували до першого читання парламенту.

Як повідомила членкиня комітету Ірина Фріз, законопроект №11143 пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних данних, які вдалось виключити в законопроекті про Реєстр військовозобовязаних, резервістів та призовників під час його розгляду в парламенті.

Автори пропонують повернути у Реєстр військовозобов'язаних:

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відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210- Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення);

вже не за згодою, а обов’язково - відомості про членів сім’ї призовника, військовозобов’язаного, резервіста (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП) при зарахуванні призовника, військовозобов’язаного, резервіста на військову службу;

відомості про примусове виконання рішення щодо особи- боржника (реквізити та відомості виконавчого документа);

відомості про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

відомості про батьків призовника, військовозобов’язаного, резервіста, опікунів, усиновлювачів, піклувальників , а також дітей (ПІБ);

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення;

відомості про досвід роботи за спеціальністю тощо.

"Інша хибна норма цього законопроекту - про зняття заборони на обробоку інформації , що становить державну таємницю та єдиних реєстрів з використанням хмарних ресурсів за кордоном", - зазначила Фріз.

Мобілізація в Україні

Новий закон про мобілізацію набирає чинності через місяць із дня, наступного після його оприлюднення. 17 квітня 2024 року його було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України", тобто, набирає чинності закон 18 травня 2024 року.

УНІАН раніше розповілав про основні зміни та норми нового закону. Детальніше читайте у матеріалі.

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