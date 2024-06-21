Мобілізація до 25 років: нардеп пояснив, коли можуть призвати, попри вік

За його словами, є поняття призовники, а є військовозобов'язані. Між ними значна різниця.

Закон дозволяє призивати людей віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, тобто проходили строкову службу або навчання на військовій кафедрі.

Про це в коменарі Еспресо заявив народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"У нас немає заборони призивати людей до 25 років. У нас є поняття призовники, а є військовозобов'язані, і це дві різні категорії людей. Призовники – ті люди, які не відслужили строкову службу, не навчалися на військовій кафедрі, відповідно, до 25 років не набули статус військовозобов'язаного. Вони дійсно не призиваються, можуть піти тільки за власним бажанням на контракт. Для таких людей є можливість йти на річні контракти, а після них вже, наприклад, демобілізовуватися. До 25 років їх ніхто призивати не буде. Цю норму ми зробили, і це хороша історія, коли ти на рік можеш призватися, якщо тобі ще нема 25 років", - зазначив Костенко. Відео дня

Втім, ситуація інша, якщо людина є військовозобов'язаною, тобто у віці до 25 років була пройдена строкова служба або навчання на військовій кафедрі, або було списання у мирний час, до 25 років був отриманий військовий квиток з позначкою, що не придатний у мирний час, але придатний у військовий, то така людина автоматично стає військовозобов'язаною і за законом може бути призваною.

Костенко пояснив, якщо громадянин відслужив строкову службу і йому виповнилося 21 рік на момент 2022 року, а через три дні почалася мобілізація, то він вже є військовозобов'язаним.

"Ти вже проходив строкову службу. Тому, ще раз повторю, що призовників не беруть до 25 років, це протизаконно, а ті, хто набув статус військовозобов'язаного, то їх цілком законно призивають, закон це дозволяє. До того ж у нас є багато курсантів військових училищ, які закінчують навчання у 22 роки. Вони ж не чекають 25 років, а йдуть, керують взводами, ротами, деякі й батальйонами", - прокоментував Костенко.

Мобілізація 2024 сьогодні у центрі уваги - це варто знати

З 18 травня в нашій країні набрав чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані особи - чоловіки, яким 18-60 років, а також жінки, які мають медичні спеціальності, повинні оновити військово-облікові дані. Зробити це можна, відвідавши ТЦК та СП, центри надання адмінпослуг або за допомогою застосунку "Резерв+".

За допомогою цього додатку можна отримати електронний військовий квиток. У Міноборони 19 червня повідомили, що такий е-документ вже отримали 500 тисяч наших співгромадян.

Адвокат Ярослав Куц попередив, що людям, яким після реєстрації у "Резевр+" видало статус у розшуку, потрібно з'явитися у ТЦК та СП, інакше - їм загрожує "бусизація".

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