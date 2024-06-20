Кожен випадок щодо мобілізації має окремий коментар, стверджує голова Одеської обласної військової адміністрації.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер стверджує, що мобілізація в Україні не є примусовою.

Відео, на якому зазнято спілкування з чиновником, опублікував Telegram-канал "Думская". У чиновника запитали, яке його відношення до примусової мобілізації, і на це питання він відповів так: "У нас закон є, у нас немає примусової мобілізації. Сьогодні діє закон, і я як юрист за освітою і сьогодні вже і за роботою також, я не бачу ніякого примусового сьогодні", - заявив він.

Кіпер також пояснив так звану "бусизацію" - тобто доправлення людей бусиками у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після перевірки документів.

"Якщо ви маєте на увазі бусики так звані, так ніхто ж не говорить, у тому числі ЗМІ, що ці люди можуть бути в розшуку по адмінпротоколу, який проігнорували, які проігнорували повістку чи після проходження ВЛК не з'явилися. Ну, ми беремо емоційні факти, ми не беремо юридичну складову, і тому це важко коментувати. Кожен випадок має окремий коментар", - стверджує Кіпер.

Мобілізація 2024 сьогодні у центрі уваги - це варто знати

З 18 травня в нашій країні набрав чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані особи - чоловіки, яким 18-60 років, а також жінки, які мають медичні спеціальності, повинні оновити військово-облікові дані. Зробити це можна, відвідавши ТЦК та СП, центри надання адмінпослуг або за допомогою застосунку "Резерв+".

За допомогою цього додатку можна отримати електронний військовий квиток. У Міноборони 19 червня повідомили, що такий е-документ вже отримали 500 тисяч наших співгромадян.

Адвокат Ярослав Куц попередив, що людям, яким після реєстрації у "Резевр+" видало статус у розшуку, потрібно з'явитися у ТЦК та СП, інакше - їм загрожує "бусизація".

Вас також можуть зацікавити новини: