Зазначається, що ця інформація не підлягає розголошенню.

Нардеп і волонтер Руслан Горбенко заявив, що цьогоріч Україні потрібно мобілізувати біля 100-110 тисяч осіб. На його думку, вдасться призвати до 120 тисяч новобранців.

Цю заяву виданню LIGA.net прокоментував член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський. За його словами, озвучене Горбенком число є невірним.

"Ця інформація не підлягає розголошенню, а Горбенко не має доступу до реальних цифр", – наголосив Веніславський.

Відео дня

Водночас нардеп Ігор Копитін утримався від коментарів, зазначивши, що не може обговорювати це питання, оскільки інформація має закритий характер.

Мобілізація в Україні

Станом на зараз в парламенті не зареєстровано законодавчих ініціатив, які спрямовані на зниження мобілізаційного віку в Україні. Таку заяву, відповідаючи на запитання УНІАН, зробив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Тим часом у Міноборони заявили, що з моменту набуття чинності новим законом про мобілізацію 18 травня, лише 15% українців оновлили облікові дані. Речник міністерства Дмитро Лазуткін зазначив, що у додатку "Резерв+" дані оновили 1 млн 412 тисяч українців. При цьому завантажили застосунок значно більше осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: