Військове керівництво сформулювало цифри і йде за планом, каже він.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував темпи мобілізації в Україні та ідею набору людей через лотерею, як під час Громадянської війни у Сполучених Штатах Америки.

В інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін він сказав, що запит щодо кількості мобілізованих формує керівництво Збройних сил. "Ми можемо давати зброю, одяг, сучасні технології, я повинен знаходити гроші на це виробництво, заохочувати партнерів на це. Але тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей - це потрібно, щоб формулювало завжди військове керівництво. Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом", - сказав він.

Зеленський зазначив, що проведення лотереї не стало б справедливим та етичним рішенням. "Ця лотерейна історія була у Сполучених Штатах Америки, але це була війна не на вашій території і не за існування США. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", - додав президент.

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Втрати України у війні

У тому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що на східному та північному фронтах російські загарбницькі війська втрачають шість військових загиблими на одного українця.

В лютому 2024 року президент повідомив, що на великій війні загинула 31 тисяча українських військовослужбовців.

У серпні минулого року NYT писав, що Сполучені Штати Америки оцінюють загальні втрати у повномасштабній війні у майже 500 тисяч військових.

За даними журналістів, загинули близько 70 тисяч українських захисників, ще 100-120 тисяч людей отримали поранення. Втрати окупаційних військ РФ наближалися до 300 тисяч.

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