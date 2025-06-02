У компанії запевняють, що не змінювали правила обслуговування.

Компанія Vodafone Україна спростувала інформацію про блокування мобільних номерів абонентів за несплату тарифу.

Про це УНІАН повідомили у пресслужбі Vodafone Україна.

"Інформація про блокування номерів за несплату тарифу, яка поширюється сьогодні деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Vodafone Україна не впроваджував нових правил обслуговування", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі діють стандартні умови обслуговування:

для клієнтів передплати у разі несплати тарифного пакету автоматично активується тариф на день;

для контракту у разі несплати рахунку задіюється кредитний ліміт і номер продовжує бути активним. Якщо вичерпаний і кредитний ліміт, то вихідні події недоступні, але вхідні дзвінки, SMS і поповнення рахунку залишаються доступними;

вхідний зв'язок залишається доступним незалежно від статусу оплати тарифного пакету.

У пресслужбі додали, що компанія декілька разів нагадує про необхідність поповнити рахунок у разі виникнення заборгованості та інформує своїх абонентів про будь-які зміни в умовах обслуговування заздалегідь через офіційні канали зв'язку. На сьогодні таких змін не було.

Зазначимо, що деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію про нібито зміну умов обслуговування абонентів Vodafone, зокрема, про можливість повного блокування номера у разі несплати тарифу.

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