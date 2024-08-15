Цьогоріч у Києві не оголошували пляжний сезон через дію воєнного стану.

У Києві провели дослідження води на 15 столичних пляжах, і на деяких з них виявлено кишкову паличку.

Такою інформацією поділилося комунальне підприємство "Плесо". Зазначається, що у період з 5 до 6 серпня було перевірено такі столичні пляжі: "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Чорторий", "Острів Оболонський", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий", "Венеція", "Веселка", "Галерний", "Тельбін", "Райдуга", "Троєщина", "Вербний", "Пуща Водиця".

За результатами досліджень, відповідають нормам якості води тільки три пляжі, а саме - "Венеція", "Молодіжний" та "Острів Оболонський". Перевищений вміст кишкової палички виявили на пляжах "Золотий" та "Пуща-Водиця". На всіх інших результат дослідження показав нейтральні показники якості води та нерекомендовані для купання.

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"Нагадаємо, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошували, враховуючи дію воєнного стану та відповідне рішення Ради оборони міста Києва. Громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку з метою уникнення масового скупчення, оскільки це може завадити безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги", - додали в КП "Плесо".

Важливі новини - Київ зараз у центрі уваги

Напередодні в КМДА повідомили, що у Києві почала різко зростати кількість людей з позитивним тестом на коронавірус COVID-19. Відповідно, лише за другий тиждень серпня вже захворіли 1 283 особи, з них 174 дитини.

Ввечері 15 серпня в кафе в центрі Києва пролунав вибух унаслідок підриву гранати. Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що кафе внаслідок спрацювання навчальної гранати сталося задимлення в приміщенні. Постраждалих та руйнувань немає.

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