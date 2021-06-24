Мова йде про пляжі "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця".

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів попередила киян про кишкову паличку на низці пляжів міста.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві у Facebook.

"У пробах води з водойм, відібраних на пляжах Києва, зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця", - йдеться у дописі.

У зв’язку з цим Держпродспоживслужба рекомендує киянам користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку населення - без купання.

Купальний сезон у Києві 2021

З середини червня 2021 року в столиці нарешті встановилася спекотна та суха погода, тож жителі та гості Києва заполонили міські пляжі.

Держпродспоживслужба Києва перевірила підготовку 14 міських пляжів до купального сезону:

у Дніпровському районі - "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін2 та "Центральний";

у Деснянському - пляжі "Троєщина" та "Чорторий";

у Голосіївському - "Галерний";

у Оболонському - "Вербний" та "Пуща-Водиця".

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Автор: Тетяна Поляковська