За словами Наталії Романик, того що є в справі, вже достатньо, щоб підозрюваний з підсудного став обвинуваченим.

Роботу слідства у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон можна оцінити на 12 балів за 12-бальною шкалою. Про це в інтерв'ю Українським новинам сказала адвокатка доньки Фаріон Софії Особи Наталія Романик.

За її словами, того що є в справі, вже достатньо, щоб підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко з підсудного став обвинуваченим.

"Якщо хтось був причетний, то цю особу встановлять. Це справа честі нашої поліції. Саме тому слідство знайде кожного, хто прямо чи непрямо був дотичним. Тому моя порада - йти і давати покази. Навіть, якщо просто людина бачила цього "туриста в панамі", або чимось несвідомо допомогла йому", - порадила юристка.

Вона також зазначила, що Зінченко не мусить визнавати свою вину і давати будь які свідчення.

"Це його право. Він не мусить свідчити проти себе. Вважає, що є мудрим та хитрим. Але є не таким вже і мудрим, як виявилось", - каже адвокатка.

Романик також прокоментувала інформацію про те, що Зінченко боїться за своє життя.

"Я нещодавно вносила заставу за іншого клієнта, який зіткнувся з підозрюваним Зінченко в СІЗО та розповів, що той в коридорах СІЗО ходить впевнено, посміхається. Якщо це правда, що Зінченко так хвилюється за своє життя, то я, як представник потерпілої, буду робити все для його безпеки. Зроблю все, щоб він залишався в СІЗО, там цілодобовий нагляд та охорона", - відзначила юристка.

На запитання, чи можна розцінювати як погрозу слова доньки Фаріон на адресу підозрюваного з побажаннями його смерті, вона відповіла категорично.

"Я розумію Софію. Вона втратила Маму не в ДТП, а в результаті продуманого, жорстокого, зухвалого убивства. Словосполучення "зігниєш у тюрмі" семантично відповідає "сидітимеш довічно". Це не погроза, це позиція потерпілої – "довічно", - резюмувала юристка.

Вбивство Ірини Фаріон - останні новини

Як повідомляв УНІАН, адвокатка доньки Ірини Фаріон Наталія Романик відповіла, чи є загроза життю її клієнтці. Вона зазначила, що радила Софії Особі не наражати себе на небезпеку.

Раніше Романик повідомила, що підозрюваний у вбивстві Фаріон був на місці злочину "з ймовірністю 99,99%.

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