Він не прийшов до пункту збору мобілізованих.

У Миколаївській області за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації судили чоловіка, який виховує дитину з інвалідністю.

Про це пише "Главком" з посиланням на вирок суду. У березні 2022 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби, а у червні 2023-го він отримав "бойову" повістку. Чоловік заявив, що не хоче вступати до лав армії та відмовився її брати.

У матеріалах справи вказується, що він не прийшов до пункту збору мобілізованих, хоча не мав права на відстрочку. В суді чоловік пояснив, що має піклуватися про 11-річну хвору дитину, а також попросив врахувати, що його батько воює у лавах Збройних сил України.

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Кривоозерський районний суд дійшов до висновку, що чоловік не мав права на відстрочку, тому ухилився від призову. Його засудили до трьох років тюрми, однак замінили покарання на два роки іспитового терміну.

Варто зазначити, що у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію йдеться про те, що військовозобов’язані жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Мобілізація в Україні: інші вироки

Нещодавно повідомлялося про суд над жителем Івано-Франківської області, який не прийшов до ТЦК після отримання бойової повістки. Він пояснив це необхідністю доглядати за бабусею, яка хворіє на цукровий діабет.

А на Закарпатті чоловік заявив на суді, що є біологічним батьком сімох дітей, однак у свідоцтвах про народження його не вказали.

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