Під час суду обвинувачений свою провину не визнав.

На Закарпатті суд виніс вирок чоловіку, який проігнорував бойову повістку в ТЦК та ухилився від мобілізації. За словами військовозобов'язаного, він перебуває у незареєстрованому шлюбі та є батьком семи дітей, але у свідоцтвах про народження його батьківство не вказане. Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду, передає "Закарпаття онлайн".

Зазначається, що мешканець Берегового обвинувачується в ухиленні від мобілізації. У березні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після того, як він пройшов медогляд йому вручили повістку про необхідність з'явитися до ТЦК на відправку до місця служби. Проте чоловік проігнорував цю повістку, тому щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

Під час суду обвинувачений свою провину не визнав та заявив, що має право на відстрочку від призову. За його словами, він живе у незареєстрованому шлюбі та є біологічним батьком сімох дітей, троє з яких - неповнолітні та перебувають на його утриманні.

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У свідоцтвах про народження його батьківство не вказане, адже інформацію вказували "зі слів матері". Також сторона захисту не надала суду доказів про батьківство чоловіка.

Відомо, що справу розглянув суддя Олександр Фейір, який дослідив усі матеріали та ув’язнив військовозобов'язаного на три роки за ухилення від мобілізації. На вирок ще можна подати апеляцію.

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Як писав УНІАН, чоловік вирішив не йти до ТЦК через події, які пережив у Часовому Яру. За його словами, він "морально постраждав під час бомбардування у Часовому Яру" та заявив, що "не готовий служити, не готовий вбивати людей", а також попросив не ув’язнювати.

Також повідомлялось, що в Хмельницькій області чоловік не прийшов в ТЦК через похмілля. Він розповів, що перед явкою до ТЦК та СП напився, через що на наступний день почував себе погано.

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