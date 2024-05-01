Чоловік не сидітиме за ґратами, адже запевнив суд, що піде служити.

Жителя Івано-Франківщини за ухилення від мобілізації засудили до умовного строку покарання. Відповідний вирок, ухвалений Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області, оприлюднено наприкінці квітня.

У судовому рішенні йдеться, що чоловіка, який працював трактористом на одному із підприємств, на початку березня 2023 року було визнано придатним до військової служби. Згідно з врученою бойовою повісткою, 9 березня він повинен був з’явитися до ТЦК для подальшої відправки до військової частини. Однак військовозобов’язаний проігнорував цю вимогу. Його обвинуватили в ухиленні від мобілізації (ст. 336 КК України).

На суді чоловік розповів, що проживає з мамою та бабусею, яка хворіє на цукровий діабет. У день, коли він мав прибути для відправки до військової частини, бабусі стало дуже зле і він залишився їй допомагати.

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"Стан її здоров`я не покращувався, і в листопаді 2023 року її госпіталізували з інсультом. Він на той час визначив для себе пріоритет доглядати за хворою родичкою, а тому не з`явився до ТЦК", - йдеться у рішенні.

Як запевнив чоловік, він розкаюється у вчиненому, хоче виправити ситуацію та готовий стати на захист Батьківщини. Тому просив врахувати це та не садити за ґрати.

Його визнано винним в ухиленні від призову та засуджено до трьох років в’язниці. Разом з тим суд звільнив чоловіка від відбування покарання з іспитовим строком у півтора роки.

На Житомирщині чоловік відбувся штрафом за неявку до ТЦК

На Житомирщині чоловіка, який отримав повістку та не прибув до ТЦК для взяття на військовий облік, оштрафували на 8,5 тисяч гривень.

Його обвинуватили у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 337 КК України (ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів). Чоловік визнав свою винуватість.

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