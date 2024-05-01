До кінця року планується побудувати 10 таких шкіл в місті та області.

В Запорізькій області до кінця року планується побудувати 10 підземних шкіл, щоб в них безпечно могли навчатися 10 тисяч дітей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, Запоріжжя та не окупована росіянами територія області щодня обстрілюється ворогом. Він зазначив, що одним з пріоритетних питань для Запорізької області є повернення дітей до безпечного навчання в школах.

Федоров зазначив, що міністерство освіти на сьогодні вже підтримало 5 проектів будівництва підземних шкіл на території Запорізької області.

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"Три з них будуть на території Запоріжжя, а дві – в громадах, які навколо міста", - додав він.

За його словами, одна підземна школа розрахована на 500 дітей, але їх планується використовувати в дві зміни, що дасть змогу навчати 1000 дітей. При цьому зазначив, що в школи, які будуються навколо Запоріжжя, дітей довозитимуть шкільними автобусами.

"Ми поставили собі за мету – побудувати до кінця року 10 підземних шкіл, в яких безпечно могли б навчатися 10 тисяч дітей Запорізької області. Будувати планується не лише за бюджетні кошти, а й за рахунок наших міжнародних партнерів", - додав Федоров.

Вже вчора продовжено перемовини з одних з таких партнерів, який погодився на виділення коштів на реконструкцію одного з найбільших укриттів в Україні, котре буде перероблено під підземну школу в Запоріжжі.

Підземні школи в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Харкові вже добудовано першу підземну школу в Індустріальному районі.

Мер міста Ігор Терехов розповідав, що там змонтовано бетонні конструкції та є тепло- та гідроізоляція об’єкту. Також встановлено системи каналізації, водогону та вентиляції.

З 1 вересня 2023 року для школярів Харкова облаштували понад 60 класів на кількох станціях метрополітену, аби діти мали змогу безпечно навчатися, адже місто потерпає від постійних ракетних обстрілів.

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