У ЗМІ з'явилася інформація, що в Ізраїлі нібито виявили COVID-19 у 1439 паломниківЮ що повернулися з Умані.

Інформація про більш ніж тисячу брацлавських хасидів, які нібито приїхали з Умані до Ізраїлю з COVID-19, не підтверджена офіційними повідомленнями з ізраїльської сторони.

Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України. Зазначається, що вперше інформація з'явилася в низці ЗМІ з відсиланням на МОЗ і МВС Ізраїлю, при цьому на сайті міністерств немає заяв щодо такої кількості заражених.

"Закликаємо ЗМІ дочекатися офіційної заяви ізраїльської сторони і не спекулювати на цій темі", - йдеться в повідомленні общини.

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Брацлавські хасиди щороку здійснюють паломництво до Умані, бо в місті знаходиться могила засновника цієї релігійної течії - мрабина Нахмана з Брацлава. Вони прибувають на Рош Га-Шана - юдейське свято початку нового року. Цього року воно припало на 6-8 вересня.

У ЗМІ раніше з'явилася інформація, що в Ізраїлі нібито виявили коронавірус у 1439 паломників, що повернулися з Умані.

Автор: Віолетта Орлова