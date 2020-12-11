Ожеледиця, яка скувала місто напередодні, не відступає досі.

У Житомирській області тільки вранці сталося близько трьох десятків аварій, а в травмпунктах зараз ажіотаж.

Читайте такожЖовтий рівень небезпеки: у Києві та низці областей України в суботу прогнозують ожеледицюПро це йдеться у сюжеті ТСН.

На дорогах ситуація залишається складною. Без світла залишилися 58 населених пунктів.

Напередодні ввечері траси паралізувало, а в області ввели обмеження для вантажівок. За добу сталося понад 80 аварій.

Очевидці зняли, як маршрутний автобус занесло на слизькій дорозі, і він врізався в стовп. Від удару стовп розвалився і впав на тротуар. В результаті події ніхто не постраждав.

У спецслужбах відзвітували, що посипали дороги, задіявши 40 машин спецтехніки та 80 працівників. Після цього рух відновився, обмеження зняли.

Однак пішоходам досі складно ходити вулицями. У травмпунктах люди сидять у чергах, лікарі діагностують забої та переломи кінцівок.

Погіршення погодних умов в Україні: що відомо

Ускладнення погодних умов у Києві та області почалося 10 грудня в другій половині дня, коли пішов дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледь змогли дістатися додому.

У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.

Також ускладнення погодних умов спостерігалося у Рівненській, Тернопільській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

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Автор: УНІАН