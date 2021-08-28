Професор поскаржилася, що вона не потрібна навіть в Росії.

Скандальна педагог Євгенія Більченко, яку в липні цього року звільнили з університету Драгоманова через проросійські висловлювання, поскаржилася, що залишилася без роботи. Її ніхто не "підібрав" – ні Росія, ні "хоча б ОПЗЖ".

Про це Більченко розповіла в Facebook

За її словами, вона зробила "стрибок з професора кафедри до маргінала-фрілансера без майбутнього, повністю нерукопожатного". При цьому вона заявила, що в ОПЗЖ відмовилися брати її в якості журналіста, а в РФ вона нікому не потрібна.

"Матінку мою теж в мені щось бентежить", - поскаржилася жінка.

Читайте також"Шоб ви здохли, бандерлоги д * вбані": проректор харківського вишу потрапив у скандал через коментар у соцмережіКрім того, вона розповіла, що їй доводиться "цілодобово фрілансити", щоб заробити хоч якісь гроші.

Водночас Більченко пригрозила, що повернеться в університет, тому що її нібито не звільнили, а трудова книжка все ще у виші

"За законом мені повинні запропонувати три місця. І, так, смішно, але мене вони так і не звільнили. Замість цього пішли з роботи деякі затяті прихильники цькування. Тепер - час гамбіту", - заявила прихильниця РФ.

Скандал з Більченко

У січні 2021 року Більченко назвала Україну "американською колонією" і обурилася набранням чинності положенням Закону про мову щодо переходу сфери обслуговування на українську мову спілкування.

Заява Більченка спровокувала шквал негативних коментарів. Однак у нових публікаціях вона продовжувала відстоювати свою позицію, звинувачуючи опонентів у"фашизмі". Надалі викладачка дала коментарі низці телеканалів.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на її висловлювання має звернути увагу СБУ. Він нагадав, що Більченко протягом останніх років знаходиться в базі "Миротворець", а також припустив, що її діяльність курується ззовні.

На скандал змушені були відреагувати в Міністерстві освіти. У заяві МОН підкреслювалося, що тема мови повинна обговорюватися "виключно з повагою і толерантністю".

На початку лютого Більченко відсторонили від занять, а в університеті створили робочу групу, яка мала вивчити висловлювання професора в соцмережах.

Автор: Анастасія Горбачова