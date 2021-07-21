Більченко запропонували обрати іншу вакантну посаду.

Вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології Євгенії Більченко – фігурантку гучного мовного скандалу.

Про це йдеться у рішенні Вченої ради НПУ від 30 червня, повідомила у Facebook Більченко.

Згідно з рішенням, посада, яку обіймала викладачка, підлягає скороченню. При цьому їй запропонували якусь з інших вакантних посад. Сама ж жінка у соцмережі заявила, що її звільнили.

Більченко стверджує, що відтоді, як її усунули від викладання, у виші "не змогли нічого довести: ні профнепридатність, ні аморальний проступок". І ще раз підкреслила, що "ні про що не шкодує", зокрема про співпрацю з "російськими колегами".

Читайте також"Шоб ви здохли, бандерлоги д*вбані": проректор харківського вишу потрапив у скандал через коментар у соцмережіНа початку лютого Більченко відсторонили від занять, а в університеті створили робочу групу, яка повинна була вивчити висловлювання професорки у соцмережах.

У січні 2021 року Більченко назвала Україну "американською колонією" та обурилася набуттям чинності положення Закону про мову щодо переходу сфери обслуговування на українську мову спілкування.

"Цей закон - лише ланка в ланцюзі, черговий запалений лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії. І сором'язливі напівзаходи в оцінках ситуації за допомогою спроби відстояти... хоча б свою систему знаків - недостатні: так ми самі себе прирікаємо на лузерство, на випрошування того, що і так нам належить по праву", – написала вона у соцмережі, себе назвавши представником "російської цивілізації".

Заява Більченко спровокувала шквал негативних коментарів. Проте в нових публікаціях вона продовжувала відстоювати свою позицію, звинувачуючи опонентів у "фашизмі". Надалі викладач дала коментарі низці телеканалів.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на її висловлювання має звернути увагу СБУ. Він нагадав, що Більченко протягом останніх років знаходиться в базі "Миротворець", а також припустив, що її діяльність курується ззовні.

На скандал були змушені були відреагувати в Міністерстві освіти. У заяві МОН підкреслюється, що тема мови повинна обговорюватися "виключно з повагою і толерантністю".

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Автор: Яна Ставська