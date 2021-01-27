Викладач культурології Євгенія Більченко назвала Україну американською колонією і розкритикувала мовний закон.

Викладачка столичного Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко виступила з критикою закону про перехід сфери обслуговування на українську мову. Її заява спровокувала гучний скандал, проукраїнські активісти та студенти вимагають від керівництва вишу звільнення Більченко.

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У своєму пості в Facebook за 18 січня Більченко накинулась з критикою на мовний закон і на державну політику в цілому, звинувативши її в ксенофобії.

"Пора і мені висловитися на наболілу тему закону про мову від 16.01... Цей закон - лише ланка в ланцюзі, черговий запалений лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії. І сором'язливі напівзаходи в оцінках ситуації за допомогою спроби відстояти... хоча б свою систему знаків - недостатні: так ми самі себе прирікаємо на лузерство, на випрошування того, що і так нам належить по праву», - заявила Більченко, назвавши себе представником «російської цивілізації».

Заява Більченко спровокувала шквал негативних коментарів. Проте в нових публікаціях вона продовжує відстоювати свою позицію, звинувачуючи опонентів у "фашизмі". Надалі викладач дала коментарі низці телеканалів.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь у коментарі LIGA.Life заявив, що на її висловлювання має звернути увагу СБУ. Він нагадав, що Більченко протягом останніх років знаходиться в базі "Миротворець", а також припустив, що її діяльність курується ззовні.

Університет Драгоманова опублікував заяву, в якому відмежувався від висловлювань Більченко.

«Використання української мови в освітньому процесі та діловодстві є усталеною традицією та моральним переконанням членів колективу університету, який відстоює позиції виконання всіх норм і вимог Конституції та мовного законодавства в Україні.

Значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М.П. Драгоманова», - йдеться в заяві.

Але при цьому підкреслюється, що університет діятиме відповідно до законодавства. Питання звільнення Більченко заплановано до розгляду на засіданні профспілкового комітету, ГО «Просвіта», на засіданні комісії з академетики та інших зборах. За підсумками обговорень плануються слухання на засіданні Вченої ради університету.

Сама Більченко у своєму Facebook заявила, що говорила з ректором НПУ Віктором Андрущенком. Останній нібито запевнив її, що "особисто він" звільняти її не збирається.

На скандал були змушені відреагувати в Міністерстві освіти. В заяві МОН підкреслюється, що тема мови має обговорюватися "виключно з повагою і толерантністю». При цьому наголошується, що "Україна вибрала свій шлях з мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що важливо для країни".

"Всі дискусії з мовного питання не можуть доводитися до абсурду. І повинні мати виключно риторику поваги, незалежно від позиції. А також розуміння, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага є нашою невід'ємною національною рисою», - наголошується в заяві.

Більченко в Facebook назвала реакцію Міністерства цілком адекватною і передбачувано нейтральною.

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Автор: УНІАН