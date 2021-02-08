Викладач Євгенія Більченко викликала скандал в мережі, розкритикувавши закон про мову.

Викладача філософії та культурології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко відсторонили від роботи.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook Facebook.

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"Не звільнили. Фотка яскрава, щоб до медіа дійшло: братці, будь ласка, не випереджайте події, не звільнили. Не можуть мене звільнити: немає такої статті "за пост у Фейсбуці". Всі мої 28 навчальних програм - в порядку (так, вам не почулося). Тимчасово відсторонили від викладання. Вчуся в'язати гачком", - написала Більченко.

За даними НВ, в університеті імені Драгоманова створена робоча група для вивчення публічних заяв Більченка у соцмережах та ЗМІ, за підсумками роботи якої відбудеться засідання вченої ради.

Мовний скандал в університеті ім. Драгоманова: що відомо

Викладачка столичного Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко виступила з критикою закону про перехід сфери обслуговування на українську мову. У своїй заяві викладач назвала Україну "американською колонією". Також вона виступала на каналі терористів "ДНР".

Також викладач похвалилася в соцмережі російською нагородою.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав, що жінка знаходиться в базі "Миротворця", припустивши, що її діяльність курується з Москви.

На скандал були змушені були відреагувати в Міністерстві освіти. У заяві МОН підкреслюється, що тема мови повинна обговорюватися "виключно з повагою і толерантністю". При цьому наголошується, що "Україна вибрала свій шлях з мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що важливо для країни". Більченко заяву Міносвіти привітала.

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Автор: Катерина Лиманська