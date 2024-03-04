Місцеперебування жителя села Грем’яч, 1965 року народження, досі невідоме.

Військовослужбовець РФ під час окупації Чернігівської області незаконно позбавив волі місцевого жителя і викрав дві його автівки. Про це повідомили в відділі комунікацій поліції Чернігівської області.

Слідчі поліції встановили, що під час окупації частини Чернігівщини російськими військами підозрюваний незаконно позбавив волі цивільного мешканця Новгород-Сіверського району та вивіз його у бік кордону з державою-агресором, заволодівши також двома автівками потерпілого. Місцеперебування жителя села Грем’яч, 1965 року народження, досі невідоме.

За даними слідства, на початку березня 2022 року підозрюваний, 33-річний танкіст з Оренбурга, з групою інших окупантів увірвався до господарства місцевого жителя. Військові хотіли отримати дані про місцеперебування бійців ЗСУ та про співпрацю з ними господаря і його дружини.

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Підозрюваний чинив психологічний тиск і погрожував цивільному подружжю автоматичною зброєю. Після цього окупанти незаконно обшукали господарство потерпілих та заволоділи двома автівками, Mitsubishi Pajero та Ford Transit.

"В один із викрадених транспортних засобів зловмисники заштовхали господаря та у складі колони військової бронетехніки вивезли у бік кордону з Росією. Наразі місцеперебування зниклого невідоме", - уточнили в поліції.

На підставі зібраних доказів слідчий Новгород-Сіверського райвідділу поліції повідомив 33-річному окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому в складі групи осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Досудове розслідування триває.

Воєнні злочини РФ

У Чернігові в районному суді завершився розгляд справи щодо російських військовослужбовців, які під час окупації примусово утримували в підвалі школи жителів села Ягідне. У шкільному підвалі майже місяць перебували 369 місцевих жителів. Через складні умови, відсутність належного харчування і медичної допомоги в підвалі померли 10 людей.

Вирок 15 російським військовослужбовцям у цій справі оголосять за два тижні.

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