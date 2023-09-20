Місцеві жителі очікують на суворий вирок росіянам.

У Чернігові заочно судять 15 російських військовослужбовців, причетних до катувань жителів села Ягідне, яких насильно майже місяць утримували у підвалі місцевої школи.

За повідомленням Чернігівської обласної прокуратури, справу розглядає Чернігівський районний суд.

Російських військовослужбовців обвинувачують за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років ув’язнення.

Сьогодні суд допитав перших свідків у справі. Всі жителі Ягідного, які перебували у підвалі, можуть за бажанням свідчити в суді.

За даними слідства, військові ЗС РФ під час окупації села Ягідне Чернігівського району у березні 2022 року помістили і насильно утримували у підвальному приміщенні школи у нелюдських умовах понад 300 місцевих жителів, у тому числі майже 70 неповнолітніх.

При цьому підозрювані погрожували жителям села застосуванням зброї і завдавали тілесних ушкоджень. Перед тим, як помістити людей до підвалу, окупанти примушували їх роздягатися надворі догола у присутності інших жителів села за мінусової температури повітря.

"Унаслідок утримання цивільного населення у нелюдських умовах – без доступу до свіжого повітря в задушливому просторі, без освітлення в повній темряві, без забезпечення питною водою та їжею, в антисанітарних умовах з 9 по 28 березня померли 10 цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Водночас військовослужбовці ЗС РФ забороняли здійснювати захоронення померлих у кількості менш ніж п'ять осіб, а за порушення цієї заборони відкривали вогонь із вогнепальної зброї по цивільних, які були вимушені ховатися у виритих могилах.

Російських військовослужбовців українські правоохоронці ідентифікували за документацію, яка залишилася після деокупації села.

Як розповів УНІАН житель Ягідного Віктор Сорокопуд, який з родиною перебував у підвалі і син Сергій якого зазнав поранень, жителі села вірять у справедливість і сподіваються, що покарання для окупантів буде максимально суворим.

"За таке прощення немає і не повинно бути", - підкреслив він.

Катування жителів Ягідного під час російської окупації

З 3 по 31 березня 2022 року в підвалі Ягіднянської філії Куличівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради Чернігівського району російські окупанти утримували понад 350 мирних жителів, з яких майже 70 - діти. Наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки.

Цих людей використовували як живий щит, оскільки приміщення школи було "штабом" окупантів

Через нелюдські умови утримання – відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води – померли 10 людей похилого віку.

Зі 180 будинків населеного пункту – 148 було пошкоджено, 16 зруйновано вщент. Семеро жителів села були розстріляні ворогом.

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