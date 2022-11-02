Щонайменше три області готові прийняти українців, які захочуть виїхати зі звільнених територій.

Зі звільнених від російських окупантів населених пунктів евакуювали 22 тисячі українців.

Як повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, люди бояться виїжджати через нерозуміння того, де їм жити та відсутність коштів.

"Ми допомогли 22 тисячам людей евакуюватися. Є люди, які їдуть на деокуповану територію, а є люди, особливо жінки з дітьми, маломобільні, люди пенсійного віку, які евакуйовуються", – зазначила міністр.

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За словами Верещук, наприклад, на Харківщині обласна військова адміністрація пропонує людям евакуацію до Харкова. Їх обіцяють розмістити зокрема в гуртожитках вишів, які вже для цього обладнані.

Крім цього, щонайменше три області готові прийняти українців, які захочуть виїхати з деокупованих територій.

"До прикладу Тернопільська область у нас готова прийняти людей з евакуаційних поїздів, Львівська область, а також Полтавщина – всі готові розмістити людей і пережити зиму", – наголосила Верещук.

Війна в Україні: евакуація громадян

Через війну Росії проти України сотні тисяч людей були вимушені евакуюватися в інші регіони чи виїхати за кордон. Виїзд людей із захоплених територій триває і досі.

Як повідомляв голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, виїзд громадян із тимчасово окупованих територій Запорізької області продовжується, попри всі намагання росіян заблокувати цей рух.

Водночас російські окупанти примусово вивозять автобусами людей з Великої Лепетихи на Херсонщині. Крім того, вивозять і архівні документи з адміністративних будівель Херсону.

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