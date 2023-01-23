В місті з'явилися нові потужні прожектори для системи боротьби із "мопедами".

В ніч на 23 січня мешканці Кривого Рогу могли бачити дуже яскраве світло. Лунали припущення, що це "лазерне шоу".

Як пояснив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, промені світла, які бачили мешканців посеред ночі, – система боротьби з російськими безпілотниками.

"Кривий Ріг. Це не лазерне шоу. Це ми купили нові потужні прожектори для системи боротьби із "мопедами". Відповідаю на запитання після сотень публікацій у соцмережах", – написав він.

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Ситуація в Кривому Розі

Упродовж довгий місяців повномасштабної війни російські окупанти тероризували мешканців прифронтових громад Дніпропетровщини. Зокрема, активно обстрілювали Криворізький район, розташований на кордоні з Херсонською областю. Після звільнення багатьох населених пунктів правобережної Херсонщини, інтенсивність обстрілів зменшилася.

"Нині ми бачимо зменшення кількості обстрілів Криворізького району. Все – завдяки ЗСУ, які женуть ворога далі від Дніпропетровщини. Прийде час, окупантів виженуть ще й з Енергодара, і терор Нікопольського району припиниться. А потім – і терор всієї України", - зазначав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у жовтні.

Впродовж останніх тижнів окупанти завдавали по Криворіжжю ракетних ударів. Зокрема, 16 грудня Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури. Ще одна ракета російських окупантів потрапила в багатоповерховий будинок, в результаті загинули чотири людини, в тому числі і півторарічний хлопчик.

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