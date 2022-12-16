Також у місті ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок.

Внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул в ефірі інформаційного телемарафону. В місті застосували графіки аварійного відключення електроенергії. Вода частково подається завдяки генераторам, працюють також водовозки, газова система повністю утримується на генераторах, половина станцій мобільного зв'язку вже підключена до генераторів, іншу половину станцій підключають.

"Декілька влучань ракетами, в тому числі, об'єкт енергетичної інфраструктури повністю зруйновано. Пряме влучання ракетою у житловий будинок багатоквартирний. На зараз можу сказати, що вісім поранених, з них четверо дітей, щонайменше двоє загинули, але ще рятувальники розгрібають завали, є без вісті зниклі. Було декілька ракет. "Х"-ракети, це запуски з літаків", - сказав він.

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За його словами, на момент удару в шахтах Кривбасу було 596 чоловік, вже четвертий час триває аварійно-рятувальна операція, 246 людей вже вивели на поверхню.

Обстріл України сьогодні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 грудня, ворожі війська вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні.

Відомо, що під час сьогоднішньої атаки українські військові збили над Дніпропетровською областю 10 ракет.

Вранці повідомлялось, що у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок. Загинули двоє людей, щонайменше п'ятеро отримали поранення.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пізніше повідомив, що сьогодні росіяни випустили по об'єктах критичної інфраструктури 76 ракет, з них 72 – крилаті та 4 - керовані авіаційні.

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