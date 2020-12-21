Міський голова повідомив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Мер Одеси Геннадій Труханов вилікувався від COVID-19.

Читайте такожТруханов переміг на виборах мера ОдесиЯк передає кореспондент УНІАН, про це сам Труханов заявив сьогодні під час засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій.

«Отримав негативний результат тесту. Почуваюся добре», - сказав мер.

COVID-19 у Труханова: що відомо

9 грудня стало відомо, що мер Одеси Геннадій Труханов інфікувався COVID-19.

11 грудня його було госпіталізовано до Одеської міської інфекційної клінічної лікарні та поміщено у боксовану палату з двома іншими пацієнтами. Медики оцінювали його стан як середньої тяжкості.

16 грудня Труханова виписали з лікарні для подальшого амбулаторного лікування. Мер заявив, що не хоче займати місце в палаті, враховуючи щоденне збільшення кількості хворих.

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Автор: Лариса Козова