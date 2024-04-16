З пам'ятки архітектури відкривається панорама на порт та Одеську затоку.

В середмісті Одеси відкриють для відвідувань знамениті Потьомкінські сходи та два парки, які були закриті з метою безпеки з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє прес-служба мерії міста, в Одесі з 20 квітня відкриють для відвідування Стамбульський та Грецький парки. Зазначається, що комунальники вже здійснили санітарне прибирання територій, підрізування дерев, висадку квітів та зелених насаджень. Відремонтовані паркові меблі, перевірена система зовнішнього освітлення, робота фонтанів, а також підготовлені дитячі майданчики.

"Торік був відкритий для відвідування Приморський бульвар - найулюбленіше місце прогулянок одеситів та гостей нашого міста. Сьогодні маємо погодження від військової адміністрації та готуємо до відкриття Стамбульський та Грецький парки. Це стало можливим завдяки нашим військовим – мужнім та хоробрим вартовим нашого міста", – сказав міський голова Геннадій Труханов.

Він також подякував країнам, які спочатку доклали зусиль, щоб ці парки з'явилися в Одесі, а сьогодні надають всебічну допомогу, щоб захистити місто від ворога.

Окрім того, будуть відкриті для одеситів та гостей міста легендарні Потьомкінські сходи. Водночас вулиця Приморська, що пролягає під вказаними місцями, відкрита виключно для транспорту – пішохідний рух заборонений.

Вищезгадані парки та Потьомкінські сходи, які є пам'яткою архітектури першої половини XIX століття та однією з головних пам'яток міста, розташовані над акваторією Одеської затоки (над Чорним морем). Зокрема, з верхніх сходів відкривається широка панорама морського порту, гавані та Одеської затоки.

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15 квітня стало відомо, що в Одесі через наближення літа вирішили продовжити час продажу алкогольних напоїв на одну годину – до 23.00 – та планують офіційно відкрити деякі пляжі. На відповідній нараді також обговорили можливість проведення в Одесі оздоровчого сезону, зокрема надання послуг в прибережній зоні.

За прикладом минулого року запропоновано забезпечити у місті роботу декількох пляжів, де буде проведене обстеження та очищення морського дна від сміття, а також здійснюватиметься постійний моніторинг акваторії щодо мінної безпеки.

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