У міськраді зазначили, що надалі питання про запровадження карантину вихідного дня вирішуватиме обраний 22 листопада мер.

У Рівному найближчої суботи та неділі карантин вихідного дня не запроваджуватимуть.

Читайте такожКарантин вихідного дня: у МОЗ порадили підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарніТаке рішення ухвалили 16 листопада члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Рівненської міської ради Микола Прокопчук, рішення про скасування карантину вихідного дня було прийняте одноголосно всіма членами комісії.

Перед прийняттям цього рішення біля приміщення міської ради пройшла акція протесту підприємців проти запровадження карантину вихідного дня. У ній взяли участь понад 100 представників підприємницької спільноти Рівного.

За словами Прокопчука, як розвиватимуться події далі невідомо. Він зазначив, що 22 листопада відбудуться вибори мера Рівного, після яких новообраний міський голова вирішуватиме питання щодо запровадження карантину вихідного дня.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні з обмеженнями, передбаченими у будні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветеринарним аптекам, медичним установам, АЗС.

Про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня, заявили мери Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що міська влада не має повноважень робити винятки для об'єктів, внесених до переліку постанови про карантин вихідного дня.

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Автор: Петро Хромих