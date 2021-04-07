Відзавтра богослужіння проводитимуть лише на вулиці поруч з храмом.

У Тернополі в рамках посилення карантинних обмежень заборонили проводити богослужіння у храмах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення було прийнято сьогодні під час засідання міського оперативного штабу боротьби з корона вірусом.

Читайте такожВведення комендантської години поки не розглядається - СтепановЧерез складну епідситуацію і зростання рівня захворюваності на COVID-19, штабом прийнято ряд обмежень, які запроваджуються на території Тернопільської громади з 8 квітня.

Зокрема, богослужіння тепер дозволено проводити лише на вулиці поруч з храмом з обов’язковим використанням одноразового посуду за умов дотримання дистанції 1,5 м та інших санітарно-протиепідемічних заходів або ж в режимі онлайн.

Крім того, заборонено роботу розважальних центрів, дитячих ігрових кімнат, проведення всіх масових заходів (крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів в закритих приміщеннях без глядачів та в обмеженій кількості глядачів (не більше 50 %) на відкритих спортивних спорудах ).

Роботу торгово-розважальних та торговельних центрів дозволено проводити лише за умови спільного контролю на вході-виході з закладу працівником центру з представником поліції чи Нацгвардії, забезпечивши проведення температурного скринінгу відвідувачів, контролю обліку відвідувачів і забезпечення норми щодо перебування у приміщенні не більше, ніж одного відвідувача на 10 кв. м торговельної площі.

Зважаючи на численні порушення карантинних вимог у торговельних закладах, учасниками оперативного штабу прийнято рішення з 8 квітня збільшити кількість працівників поліції, муніципальної інспекції, Держпродспоживслужби, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів для роботи в торгових та торгово-розважальних центрах.

Також на засіданні прийнято рішення, що з 12 квітня учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти навчатимуться у звичній формі (офлайн), а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

Загалом, за даними Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ, за останню добу в регіоні зафіксували 567 нових випадків COVID-19, померли 19 осіб, з них 9 – жителі Тернополя.

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Автор: Андрій Вацик