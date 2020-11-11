Уже більш як півроку в Україні триває карантин, запроваджений задля протидії поширенню коронавірусу.

Кількість нових випадків коронавірусу за добу зросла на більш ніж 10 тисяч. Окупанти поранили українського бійця на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу коронавірус діагностували у 10 611 людей.

Загалом підтвердили 489 808 випадків хвороби COVID-19, при цьому одужали 221 459 українців, померли – 8 947 людей.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики вчергове порушили режим припинення вогню та поранили українського військовослужбовця.

Головні новини України: що важливо знати 11 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська