Головні новини України 11 листопада 2020 / фото УНІАН
Кількість нових випадків коронавірусу за добу зросла на більш ніж 10 тисяч. Окупанти поранили українського бійця на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу коронавірус діагностували у 10 611 людей.
Загалом підтвердили 489 808 випадків хвороби COVID-19, при цьому одужали 221 459 українців, померли – 8 947 людей.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики вчергове порушили режим припинення вогню та поранили українського військовослужбовця.
Актуальні новини України 11 листопада 2020 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 11 листопада 2020
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