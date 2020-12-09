В Україні тим часом продовжують діяти карантинні обмеження, запроваджені з метою протидії поширенню коронавірусу.

Кількість випадків захворювання на COVID-19 за добу в Україні зросла на більш ніж 12 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявлено 12585 нових хворих на COVID-19, при цьому зафіксовано 276 летальних випадків.

Від початку пандемії підтверджено 845343 випадки коронавірусної інфекції. Померли 14204 людини, вилікувалися - 451118 українців.

Перемир’я на Донбасі

У зоні операції Об’єднаних сил за добу бойовики один раз порушили режим всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Головні новини України: що важливо знати 9 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська