Головні новини України 9 грудня 2020 / фото УНІАН
Кількість випадків захворювання на COVID-19 за добу в Україні зросла на більш ніж 12 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявлено 12585 нових хворих на COVID-19, при цьому зафіксовано 276 летальних випадків.
Від початку пандемії підтверджено 845343 випадки коронавірусної інфекції. Померли 14204 людини, вилікувалися - 451118 українців.
Перемир’я на Донбасі
У зоні операції Об’єднаних сил за добу бойовики один раз порушили режим всеосяжного припинення вогню на Донбасі.
Новини України 9 грудня 2020 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 9 грудня 2020
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